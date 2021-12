Raiola | le parole su De Ligt | “Pronto per un nuovo passo”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Minoha parlato al quotidiano olandese NRC e si è espresso su diversi argomenti, tra cui quello che riguarda il futuro di De. Il difensore, attualmente in forza alla Juventus, potrebbe cambiare casacca nella prossima stagione. Il suo agente ha infatti detto in più occasioni di auspicarsi un futuro diverso per l’assistito. Non mancano le ipotesi delle prossime compagini che potranno tesserare l’olandese, con Minoche senza dubbio sarà regista delle prossime sessioni di calciomercato. Si è infatti espresso anche sul suo status economico e sui costi delle sue prestazioni, con una nota di ironia. Ecco le sue. Ledi MinoEcco ledi Minosul futuro di De ...

Grande nervosismo, perché ai vertici del club già non sono piaciute ledi Minodi ieri sera. Figurarsi quelle di oggi pomeriggio su De Ligt. Il centrale olandese, adesso che sta ...Calciomercato Juve: la 'bomba' sganciata dariaccende i rumors sul futuro di de Ligt. Real Madrid in agguato. Tutti i dettagliSono bastate pocheda parte di Minoper far riesplodere rumors e indiscrezioni di calciomercato sul futuro alla Juventus di Matthijs de Ligt. Mino© LaPresseAl quotidiano olandese 'NOS', il potente ...De Ligt in vendita per comprare Vlahovic? Questa la provocazione di Alessandro Bonan e Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport Nel corso di un dibattito sul futuro di De Ligt negli studi di Sky Sp ...Poi Mino Raiola ci mette il carico e la cosa diventa di dominio pubblico. Con Raiola è così: basta mezza parola e subito la gente immagina il suo assistito andarsene da Torino.