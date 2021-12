Rai, la sera di Natale lo speciale di Alberto Angela su Napoli: presentazione a Roma con Manfredi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un viaggio notturno tra piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, i presepi, il caffè, la rinascita del Rione Sanità, la storia millenaria di Napoli e dei suoi abitanti. E’ “Stanotte a Napoli”, nuova puntata della serie ideata e realizzata da Alberto Angela, che andrà in onda la sera di Natale, sabato 25 dicembre, su Raiuno. La trasmissione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nella Sala del Toro Farnese del Museo archeologico nazionale di Napoli, alla presenza di Alberto Angela, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del direttore di Raiuno Stefano Coletta, del direttore coordinamento palinsesti tv Rai Marcello Ciannamea e del direttore del Mann Paolo Giulierini. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un viaggio notturno tra piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, i presepi, il caffè, la rinascita del Rione Sanità, la storia millenaria die dei suoi abitanti. E’ “Stanotte a”, nuova puntata della serie ideata e realizzata da, che andrà in onda ladi, sabato 25 dicembre, su Raiuno. La trasmissione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nella Sala del Toro Farnese del Museo archeologico nazionale di, alla presenza di, del sindaco diGaetano, del direttore di Raiuno Stefano Coletta, del direttore coordinamento palinsesti tv Rai Marcello Ciannamea e del direttore del Mann Paolo Giulierini. ...

