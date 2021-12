Rafael Nadal annuncia di essere positivo al Covid (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rafa Nadal è positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. “Salve a tutti. Volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al Covid nel test PCR che mi è stato fatto quando sono arrivato in Spagna. Sto avendo alcuni momenti spiacevoli, ma spero di migliorare a poco a poco. Ora sono confinato a casa e ho segnalato il risultato alle persone che sono state in contatto con me. A causa della situazione, devo avere totale flessibilità con il mio calendario e analizzerò le mie opzioni a seconda della mia evoluzione. Vi terrò informati di eventuali decisioni sui miei tornei futuri! Grazie a tutti in anticipo per il supporto e la comprensione”. Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rafaal. Lo hato lui stesso su Twitter. “Salve a tutti. Volevore che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi, sono risultatoalnel test PCR che mi è stato fatto quando sono arrivato in Spagna. Sto avendo alcuni momenti spiacevoli, ma spero di migliorare a poco a poco. Ora sono confinato a casa e ho segnalato il risultato alle persone che sono state in contatto con me. A causa della situazione, devo avere totale flessibilità con il mio calendario e analizzerò le mie opzioni a seconda della mia evoluzione. Vi terrò informati di eventuali decisioni sui miei tornei futuri! Grazie a tutti in anticipo per il supporto e la comprensione”. Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa ...

