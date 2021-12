Rafa Nadal positivo al Covid-19: calvario senza fine per lo spagnolo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una nuova, grande, tegola per Rafa Nadal che è risultato essere positivo al Covid-19. È un calvario senza fine per il tennista spagnolo che aveva riassaggiato il campo da gioco nel torneo d’esibizione svolto ad Abu Dhabi mostrando sprazzi di buon tennis, nonostante le sconfitte contro Andy Murray e Denis Shapovalov. È stato lo stesso maiorchino ad ufficializzare il suo attuale stato di salute. Rafa Nadal positivo al Covid-19: l’annuncio del maiorchino Ecco le parole di Rafa Nadal sulla sua attuale positività al Covid-19, apparse sul social network di Twitter: “Volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una nuova, grande, tegola perche è risultato essereal-19. È unper il tennistache aveva riassaggiato il campo da gioco nel torneo d’esibizione svolto ad Abu Dhabi mostrando sprazzi di buon tennis, nonostante le sconfitte contro Andy Murray e Denis Shapovalov. È stato lo stesso maiorchino ad ufficializzare il suo attuale stato di salute.al-19: l’annuncio del maiorchino Ecco le parole disulla sua attuale positività al-19, apparse sul social network di Twitter: “Volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il ...

Advertising

RaiSport : #Tennis ?? Rafael #Nadal ha annunciato di essere positivo al #Covid-19. Il mancino di Manacor, vincitore in carrier… - tvdellosport : ?? Rafa #Nadal ha contratto il #COVID19 ed è in isolamento: ad annunciarlo il campione, al rientro in #Spagna dopo… - Ticinonline : Covid-19: Rafa Nadal di nuovo ai box - sportli26181512 : Rafa Nadal positivo al Covid dopo torneo Abu Dhabi: 'Mio calendario dovrà adattarsi': Attraverso un tweet sul suo a… - andreastoolbox : Rafa Nadal positivo al Covid dopo torneo Abu Dhabi: 'Mio calendario dovrà adattarsi' | Sky Sport… -