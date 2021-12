Quirinale, Meloni: spero incontro centrodestra entro Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Speriamo di riuscire a vederci prima del Natale". Lo ha detto, intervistata a Un giorno da pecora su Rai Radio uno, la leader di Fdi Giorgia Meloni a proposito di un incontro tra i leader di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Speriamo di riuscire a vederci prima del". Lo ha detto, intervistata a Un giorno da pecora su Rai Radio uno, la leader di Fdi Giorgiaa proposito di untra i leader di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La bugia del Natale aperto col #supergreenpass, l'ideona della Meloni per il Quirinale e il Nobel a Obama. Questo… - ItaliaViva : #Meloni ci invita ad eleggere un patriota al #Quirinale? Bene, è condivisibile ma noi l'abbiamo già fatto per ben t… - CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - ZeniaConfusa : RT @pirata_21: Il nome a sorpresa della #Meloni per il #Quirinale sarebbe Letizia #Moratti. Il vantaggio di aver fatto prima quello di #Ber… - SecolodItalia1 : La profezia di Giorgia Meloni: “Al Quirinale andrà un uomo e deve essere di centrodestra” -