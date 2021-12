Quirinale | Meloni | ' Io voto Berlusconi? se si candida sì | ne parleremo di persona' **

Advertising

NicolaPorro : ?? La bugia del Natale aperto col #supergreenpass, l'ideona della Meloni per il Quirinale e il Nobel a Obama. Questo… - ItaliaViva : #Meloni ci invita ad eleggere un patriota al #Quirinale? Bene, è condivisibile ma noi l'abbiamo già fatto per ben t… - CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - lunedialsole : RT @siriomerenda: #Quirinale: la #Meloni valuta la candidatura di Letizia Moratti... #Moratti #Berlusconi #Patriota #20Dicembre https://t.… - meschini_nito : Quirinale, Salvini: «Pranzo Meloni-Moratti? E' montatura di panna, incontri segreti non si fanno al ristorante»… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Meloni

Nessun commento, invece, da parte di Giorgiasull'incontro nei giorni scorsi a Roma con Letizia Moratti. "'Ilnon c'entra nulla con questo colloquio", assicura all'Adnkronos Daniela ...In una recente intervista a La Stampa , Giorgiaa una domanda sul ruolo di garante che Mario Draghi dalpotrebbe avere su una futura sua premiership, ha invitato a non ragionare "come se fossimo una colonia e non una nazione ...In una recente intervista a La Stampa, Giorgia Meloni a una domanda sul ruolo di garante che Mario Draghi dal Quirinale potrebbe avere su una futura sua premiership, ha invitato a non ragionare “come ...(LaPresse) " Non faccio nomi e non commento. Gli incontri che io faccio rimangono riservati. Si sono viste in un ristorante in piazza a Roma, se uno vuole ...