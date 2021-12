Quirinale: M5S chiude a Berlusconi, gli italiani non vogliono Draghi al Colle (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cattivo augurio di Natale per Silvio Berlusconi in corsa per succedere a Sergio Mattarella al Quirinale. Il leader pentastellato, Giuseppe Conte, ha chiuso al Cavaliere azzoppandone l’arrampicata al Colle, sempre più in salita. “Su di lui non sono stato dritto ma drittissimo, non avrà i nostri voti” ha dichiarato Conte. La precisazione è giunta dopo le polemiche a seguito di alcune affermazioni del capo M5S. Sul presidente di Forza Italia l’ex premier aveva detto che “ha fatto anche molte cose buone nelle istituzioni“. In realtà dopo averlo affermato, su La7, aveva però subito chiarito che Berlusconi “per il suo conflitto di interessi non è nel Dna del M5S“. Draghi al Quirinale? Un labirinto Successivamente quindi, il presidente dei pentastellati ha scandito: “Se il candidato fosse ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cattivo augurio di Natale per Silvioin corsa per succedere a Sergio Mattarella al. Il leader pentastellato, Giuseppe Conte, ha chiuso al Cavaliere azzoppandone l’arrampicata al, sempre più in salita. “Su di lui non sono stato dritto ma drittissimo, non avrà i nostri voti” ha dichiarato Conte. La precisazione è giunta dopo le polemiche a seguito di alcune affermazioni del capo M5S. Sul presidente di Forza Italia l’ex premier aveva detto che “ha fatto anche molte cose buone nelle istituzioni“. In realtà dopo averlo affermato, su La7, aveva però subito chiarito che“per il suo conflitto di interessi non è nel Dna del M5S“.al? Un labirinto Successivamente quindi, il presidente dei pentastellati ha scandito: “Se il candidato fosse ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Quirinale, Conte chiude a Berlusconi: 'Il leader FI non avrà i voti del M5s' #quirinale - ilriformista : La #Lega e il #Movimento5Stelle mettono in scena un voto di scambio su navigator e firma digitale per le liste elet… - annamariavasile : RT @LaNotiziaTweet: Quirinale, #Conte: 'Berlusconi non avrà i nostri voti. Il candidato ideale per il M5S è una personalità di grande rilie… - chiccodigrano : RT @LaNotiziaTweet: Quirinale, #Conte: 'Berlusconi non avrà i nostri voti. Il candidato ideale per il M5S è una personalità di grande rilie… - Agenpress : Quirinale. Conte, Berlusconi non avrà i voti del M5s. Per l'ex ct Arrigo Sacchi il cav. 'è uomo di grande entusiasm… -