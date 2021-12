(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic –delper fare il punto sul: saràilufficiale? Intanto arriva – via Miccichè – la conferma chenon esclude la possibilità di appoggiare la candidatura il leader di Forza Italia. Conte, dal canto suo, conferma che il Cav non avrà (che novità…) i voti del M5S.a Villa Grande Dopo il pressing di Salvini di questi giorni, è deciso:ha sentito al telefono il segretario della Lega. E dopo aver già sentito – domenica – la leader di FdI Meloni, i tre hanno concordato di convocare una trea Villa Grande, la ...

Advertising

IlPrimatoN : Berlusconi incontrerà Salvini e la Meloni a Villa Grande - ParliamoDiNews : Quirinale, giovedì vertice centrodestra: Berlusconi candidato? Renzi potrebbe anche votarlo... - Il Primato Naziona… - vitcastagna : Ma il Presidente non rappresenta tutti? Scalfaro, Leone, Cossiga e Pertini: tutti appartenenti alla stessa cultura?… - infoitinterno : Quirinale, Meloni: 'Presidente rappresenti la maggioranza di centrodestra'. Giovedì il vertice - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Giovedì a Roma il vertice del centrodestra sul #Quirinale. #Salvini: “Saremo compatti e determinanti”. E la #Meloni ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale giovedì

La Repubblica

Dopo il trattato delsiglato con la Francia, l'Italia intende ora rinsaldare i legami con ... Aspettiamo fino a mercoledì odati di sequenziamento per vedere come avanza la variante ......centrodestra è previsto per il prossimo. Al centro del summit tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni dovrebbero esserci almeno due temi: la linea da tenere per il- ...