Quirinale | Conte | “Berlusconi non avrà i nostri voti Il candidato ideale per il M5s è una personalità di grande rilievo morale”

"Se il candidato fosse Silvio Berlusconi non avrà i voti del Movimento, più chiaro di così? Il candidato ideale per il M5s è una personalità di grande rilievo morale, quindi mi sembra evidente". È quanto ha detto a Tagadà il leader M5s, Giuseppe Conte (qui il video). "Non conosco le intenzioni di Draghi. Candidarsi al Colle appare improprio – ha aggiunto l'ex premier -, non vedo una sua autocandidatura, ma questa e' una mia opinione. Io sono stato non dritto ma drittissimo. Non credo di aver creato equivoci. Io ho detto che ha non avrà i voti del Movimento non sarà il candidato del Movimento: dove è l'equivoco?".

