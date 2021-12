"Qui stiamo sclerando, perché non...". Littizzetto, lo sfregio a Berlusconi e Meloni (Di lunedì 20 dicembre 2021) La letterina natalizia di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa? Una bella botta a Silvio Berlusconi, in perfetto stile Fabio Fazio e Rai3. "Cara entità natalizia", esordisce la comica torinese rivolgendosi a un Babbo Natale "politicamente corretto", senza distinzione sessuale o religiosa, come pretendono i burocrati dell'Unione europea. Dopo avergli dato qualche avvertimento sull'ennesimo 25 dicembre da trascorrere in emergenza Covid ("Forse conviene che i regali li butti dall'alto, hai una certa età. Sei tamponato? Altrimenti ti rispediamo noi a Rovaniemi"), ecco la proposta indecente: "Ascolta Babbo, te la butto lì... Non ti andrebbe di fare il presidente della Repubblica?". "No perché qui noi stiamo sclerando, eh. Qui c'è gente che parla di Berlusconi, capiamoci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La letterina natalizia di Lucianaa Che tempo che fa? Una bella botta a Silvio, in perfetto stile Fabio Fazio e Rai3. "Cara entità natalizia", esordisce la comica torinese rivolgendosi a un Babbo Natale "politicamente corretto", senza distinzione sessuale o religiosa, come pretendono i burocrati dell'Unione europea. Dopo avergli dato qualche avvertimento sull'ennesimo 25 dicembre da trascorrere in emergenza Covid ("Forse conviene che i regali li butti dall'alto, hai una certa età. Sei tamponato? Altrimenti ti rispediamo noi a Rovaniemi"), ecco la proposta indecente: "Ascolta Babbo, te la butto lì... Non ti andrebbe di fare il presidente della Repubblica?". "Noqui noi, eh. Qui c'è gente che parla di, capiamoci ...

chetempochefa : 'Ascolta Babuin. Te la butto lì…non ti andrebbe di fare il presidente della Repubblica? No, perché qui stiamo scler… - AlbertoBagnai : Partendo da qui sono arrivato qui: - AMedaglini : @CarloRapezzano @ladoria1 O ma qui a qualcheduno gli viene uno stranguglione eh? Stiamo calmini - mrbassetti : RT @chetempochefa: 'Ascolta Babbo. Te la butto lì… non ti andrebbe di fare il presidente della Repubblica? No, perché qui stiamo sclerando.… - SoniaMelli : RT @ferrazza: La pandemia doveva convincerci ancora di più della bontà della complessità. Dell’inesistenza di un mondo in bianco o nero.… -

