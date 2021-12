"Quella bugia che circola sui vaccinati": Roberto Burioni sgancia l'ultima bomba da Fabio Fazio (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, nell'ultima puntata prima di Natale, Quella di domenica 19 dicembre, a fare il punto sul Covid ci pensa, come sempre, Roberto Burioni. L'esperto si spende in un analisi della situazione ora che la variante Omicron sta spaventando Italia, Europa e il mondo intero. Già, torna lo spettro delle chiusure, delle restrizioni. E insomma, i no-vax sguazzano in questo mare-magnum di notizie che "sterzano" per dar manforte alle loro tesi. E proprio da questo parte Burioni, il quale spiega in modo acceso: "C'è una bugia che viene raccontata continuamente, cioè che i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto i non vaccinati... Non è vero", taglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Che tempo che fa, il programma condotto dasu Rai 3, nell'puntata prima di Natale,di domenica 19 dicembre, a fare il punto sul Covid ci pensa, come sempre,. L'esperto si spende in un analisi della situazione ora che la variante Omicron sta spaventando Italia, Europa e il mondo intero. Già, torna lo spettro delle chiusure, delle restrizioni. E insomma, i no-vax sguazzano in questo mare-magnum di notizie che "sterzano" per dar manforte alle loro tesi. E proprio da questo parte, il quale spiega in modo acceso: "C'è unache viene raccontata continuamente, cioè che isi infettano e trasmettono il virus quanto i non... Non è vero", taglia ...

