Quel che s’avanza è uno strano soldato

di Michelangelo Russo L'articolo di Erika Noschese su questo giornale, sulla somiglianza dell'assessore Tringali (già Presidente Vicario della Corte d'Appello etc. etc.) allo straordinario personaggio di Woody Allen "Zelig", riflette il malessere della stampa per l'affronto del famoso editto per l'accesso al Comune di cui finora non è apparsa alcuna "trasparente" risposta ufficiale sul fondamento giuridico di Quell'infelice esordio del sunnominato assessore. Mettiamola così, allora. Nessuna risposta significa che il Sindaco non sa che pesci prendere. Per cui è meglio tacere. E la trasparenza ava a farsi benedire. Questo il senso del mio intervento di lunedì sera alla Casa della Sinistra, dove era presente anche Elisabetta Barone. Preciso quindi di non aver mai detto che con il Governatore (e già sindaco un tempo) la trasparenza non c'è mai stata. Ma è certo che ho ...

damore_marco : Tre foto una storia. Il primo giorno di set insieme. Faccia a faccia, quel modo che ci siamo inventati io e te di s… - La7tv : #lariachetira No Vax, Maria Giovanna #Maglie: 'Perché non si parla di quel gigantesco elefante della cristalleria c… - ilriformista : Quello che abbiamo di fronte è un #Draghi che mira a guidare il Vecchio Continente. Con quella voce apparentemente… - yoursmccann : come partner non ne ho idea ma da quel poco che riesco a capire sono un disastro non scorderò mai la sera che s s… - Entreri_Arnodas : RT @Valenti63339244: Chi era quel genio che tempo fa scriveva, qui sul Tuider, che adorava passare davanti le farmacie e vedere i sporchi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel che Piolini: un milanese (avventuroso) alla Dakar 'Nel deserto corriamo tutti contro il destino' Avevo 19 anni e ho incontrato in quel viaggio enormi difficoltà che sono riuscito a superare. La soddisfazione è stata così grande da capire che quella era la mia vita' . Lorenzo Piolini durante il ...

Il Milan si è sgonfiato ma quel gol non va annullato L'Inter campione d'inverno, il Milan che perde contro un Napoli solido e ancora in piena corsa per il titolo. E soprattutto l'ultimo, clamoroso episodio accaduto nell'area dei campani, con il gol annullato per fuorigioco a Kessie. I temi ...

Quel che resta del giorno Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente De Ligt: “Può succedere di perdere punti contro l’Inter, non con le piccole” Il commento del difensore olandese. Ai microfoni di Dazn il difensore della Juventus De Ligt fa il punto su quel che non è andato in casa bianconera, soprattutto con le squadre che lottano per non ...

Focus Milan – Napoli. Gli azzurri sono sempre vivi: Elmas-gol riprende i rossoneri ed il secondo posto Ritorna alla vittoria dopo due stop consecutivi, il Napoli che trova tre punti di platino al Meazza grazie al colpo di testa di Elmas. La squadra di Spalletti si rimette in scia del primo posto, aggan ...

