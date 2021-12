Quartararo-Honda: le indiscrezioni sul futuro del pilota francese (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fabio Quartararo, dopo aver vinto il Mondiale di MotoGP, si rende protagonista di diverse indiscrezioni sul suo futuro. Il pilota francese sembra infatti vicino, nelle ultime ore, a Honda. Motorinews24.com riporta infatti la notizia di contatti già avviati tra l’agente del campione del mondo e la casa dei tre diapason. Tutto dipenderà dalle richieste di Quartararo e e da come Honda potrà accontentarlo, soprattutto per ciò che concerne le caratteristiche della moto. È questo il fattore che infatti potrebbe portare alla separazione tra il francese e Yamaha. Molto inciderà anche dalle condizioni degli altri piloti della casa giapponese, viste le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo di Marc Marquez. Anche l’annata deludente di Pol Espargarò ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fabio, dopo aver vinto il Mondiale di MotoGP, si rende protagonista di diversesul suo. Ilsembra infatti vicino, nelle ultime ore, a. Motorinews24.com riporta infatti la notizia di contatti già avviati tra l’agente del campione del mondo e la casa dei tre diapason. Tutto dipenderà dalle richieste die e da comepotrà accontentarlo, soprattutto per ciò che concerne le caratteristiche della moto. È questo il fattore che infatti potrebbe portare alla separazione tra ile Yamaha. Molto inciderà anche dalle condizioni degli altri piloti della casa giapponese, viste le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo di Marc Marquez. Anche l’annata deludente di Pol Espargarò ...

