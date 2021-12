Quarta Repubblica | anticipazioni puntata 20 dicembre | ospiti e servizi di stasera | data prossima puntata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultimo e imperdibile appuntamento del 2021 con, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Nicola Porro su Rete 4. Questa sera si affronteranno diversi temi: dalla stretta di Natale per famiglie e ristoranti fino a un reportage, che racconterà il punto di vista degli albergatori alle prese con le disdette. E ancora, storie di una nuova povertà causata da quasi due anni di pandemia.202021: ie i temi diNel corso dellasi analizzeranno le motivazioni della condanna in primo grado di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e simbolo dell’accoglienza dei migranti. E ancora, focus sull’allarme della diffusione della ...

