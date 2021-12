Qualsiasi cosa per convincere i bimbi al vaccino: ecco l’attestato di coraggio (Video) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – eccoci al nuovo fenomeno, l’attestato di coraggio. Quando avemmo la conferma che sarrebbero arrivati a iniettare i bambini, probabilmente dovevamo attenderci anche questo. Perché é prassi – questo sì – quella di utilizzare la psicologia spicciola per convincere i piccoli a sottoporsi a trattamenti farmacologici. Ma nel caso del “vaccino” anti Covid, probabilmente, la cosa lascia un attimino più inquieti. Attestato di coraggio, il premio per il bimbo che si inietta l’attestato di coraggio si è diffuso un po’ dappertutto, in Italia, dove sono iniziate le attività di vaccinazione ai bimbi dai 5 agli 11 anni, individui praticamente a rischio zero per quel che riguarda il Covid, ma nel contesto di una follia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic –ci al nuovo fenomeno,di. Quando avemmo la conferma che sarrebbero arrivati a iniettare i bambini, probabilmente dovevamo attenderci anche questo. Perché é prassi – questo sì – quella di utilizzare la psicologia spicciola peri piccoli a sottoporsi a trattamenti farmacologici. Ma nel caso del “” anti Covid, probabilmente, lalascia un attimino più inquieti. Attestato di, il premio per il bimbo che si iniettadisi è diffuso un po’ dappertutto, in Italia, dove sono iniziate le attività di vaccinazione aidai 5 agli 11 anni, individui praticamente a rischio zero per quel che riguarda il Covid, ma nel contesto di una follia ...

