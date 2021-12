(Di lunedì 20 dicembre 2021) PARIGI -non ci sta e ai microfoni di Europa1 ha deciso di rispondere alle recenti parole di Zlatannel suo libro Adrenalina : "Dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. ...

Advertising

CorSport : #Psg, #Leonardo attacca #Ibrahimovic: 'Il silenzio è la risposta migliore' ?? - Luxgraph : Psg, Leonardo duro contro Ibrahimovic: 'Non voglio rispondergli' - calciomercatoit : ????#Juventus - Novità #Icardi: possibile scambio di prestiti con #Arthur ?? - sportli26181512 : Psg, Leonardo attacca Ibrahimovic: 'Il silenzio è la risposta migliore': Il direttore sportivo risponde alle parole… - Antofer94_ : RT @CalcioPillole: PSG, Leonardo: “Pochettino deve risolvere i nostri problemi” -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Leonardo

... aveva rilasciato uno scoop nel suo nuovo libro, affermando di aver fatto domanda per il ruolo di: " Estate 2021. È vero, mi sono offerto al, ma non come calciatore. Come direttore ...... arrivato l'estate scorsa con la valutazione monstre di 70 milioni di euro dal Barcellona, piace molto ae potrebbe essere l'uomo giusto per sbloccare la situazione. Ilpotrebbe ...Il direttore sportivo ha commentato parole dello svedese nel suo nuovo libro, dove ha rivelato di essersi proposto come ds dei parigini: "Il silenzio è la risposta migliore" ...Il ds del PSG ha rilasciato delle importanti dichiarazioni anche sul futuro di Mauro Icardi, obiettivo di mercato della Juve ...