Provincia Crotone: il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, è il nuovo presidente. Sconfitto Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone, e non mancano le polemiche (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il territorio Crotonese non si riconosce più nel centrosinistra. La conferma di tale cambiamento è arrivata sabato 18 dicembre 2021 con l’elezione a presidente della Provincia del Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, sostenuto dal centrodestra, da consiglieri comunali che hanno abbandonato l’attuale maggioranza di centrosinistra al Comune di Crotone, e dal movimento politico di Enzo Sculco. Quest’ultimo, politico Crotonese di lungo corso con al seguito un ampio bacino di voti, alle ultime elezioni regionali era già passato con l’Udc e quindi a sostegno di Roberto Occhiuto candidato del centrodestra. Cambio di schieramento che per Sculco ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il territoriose non si riconosce più nel centrosinistra. La conferma di tale cambiamento è arrivata sabato 18 dicembre 2021 con l’elezione adelladeldi, sostenuto dal centrodestra, da consiglieri comunali che hanno abbandonato l’attuale maggioranza di centrosinistra al Comune di, e dal movimento politico di Enzo Sculco. Quest’ultimo, politicose di lungo corso con al seguito un ampio bacino di voti, alle ultime elezioni regionali era già passato con l’Udc e quindi a sostegno di Roberto Occhiuto candidato del centrodestra. Cambio di schieramento che per Sculco ...

