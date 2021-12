Proteste a Bruxelles contro le misure anti-Covid | tensioni tra manifestanti e polizia – Video

Advertising

dolores20943592 : RT @VALE24464951: @Beaoh11 Resto dell'idea che ci meritiamo tutto questo.... Avete visto le proteste a Bruxelles e in Francia e i km che si… - VALE24464951 : @Beaoh11 Resto dell'idea che ci meritiamo tutto questo.... Avete visto le proteste a Bruxelles e in Francia e i km… - alexdpl76 : RT @seguitemi2021: Bruxelles, proteste contro le restrizioni Covid. Corteo tenta di raggiungere la sede UE: idranti e arresti https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Bruxelles

Il Fatto Quotidiano

... la Serbia e l'ambiente Dopo quasi due anni da quando il governo serbo aveva inviato ala ...aperto nel dicembre 2019 - avviene in un momento in cui tutto il paese è attraversato dae ...Migliaia di manifestanti in piazza acontro il giro di vite delle restrizioni anticovid per arginare la diffusione della variante Omicron in Europa. Polizia e manifestanti sono entrati in contatto nel corso di una protesta che ...Le notizie di oggi: il miliardario giapponese Yusaku Maezawa rientrato sulla terra dopo 12 giorni sulla stazione spaziale; nuove proteste in Iran per l’esecuzione di un 48enne curdo; la ten ...In belgio cariche no vax contro la polizia mentre in Austria si commemorano i morti di Covid. Così l'Europa si prepara ad affrontare un nuovo Natale tra restrizioni e paura ...