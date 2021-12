Prossima giornata Serie A calcio: c’è il turno infrasettimanale prima della sosta. Programma, orari, tv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non c’è tempo di respirare: la Serie A è pronta a tornare con il prossimo turno, il 19esimo, qualche giorno prima di Natale, per chiudere il 2021. Saranno, come di consueto, 10 le partite nel menù: lo start è fissato martedì 21/12 con tre partite, per poi proseguire con il resto dell’agenda mercoledì 22/12 con le altre sette sfide. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 19° turno della Serie A 2021-2022 di calcio, che si terrà dal 21 al 22 dicembre. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non c’è tempo di respirare: laA è pronta a tornare con il prossimo, il 19esimo, qualche giornodi Natale, per chiudere il 2021. Saranno, come di consueto, 10 le partite nel menù: lo start è fissato martedì 21/12 con tre partite, per poi proseguire con il resto dell’agenda mercoledì 22/12 con le altre sette sfide. Tutta laA TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidi tutte le partite del 19°A 2021-2022 di, che si terrà dal 21 al 22 dicembre. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ...

