Probabili formazioni Venezia-Lazio: diciannovesima giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Venezia-Lazio match della diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Si giocaoì alle 16:30 di mercoledì 22 dicembre nella cornice del Penzo. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre che alla moviola. Venezia – Johnsen, Henry e Aramu nel tridente d’attacco. Busio, Ampadu e Kiyine pronti ad agire nei tre di centrocampo del 4-3-3 di Zanetti. Lazio – Sarri non ritrova Immobile, Felipe Anderson ancora punta. A centrocampo si rivede Luis Alberto. Le Probabili formazioni Venezia (4-3-3): ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ledimatch delladi. Si giocaoì alle 16:30 di mercoledì 22 dicembre nella cornice del Penzo. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre che alla moviola.– Johnsen, Henry e Aramu nel tridente d’attacco. Busio, Ampadu e Kiyine pronti ad agire nei tre di centrocampo del 4-3-3 di Zanetti.– Sarri non ritrova Immobile, Felipe Anderson ancora punta. A centrocampo si rivede Luis Alberto. Le(4-3-3): ...

Advertising

telodogratis : Genoa-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - infoitsport : Lecce - Vicenza: Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV - Calcio d'Angolo - LALAZIOMIA : Venezia-Lazio: probabili formazioni e statistiche - Eurosport - LALAZIOMIA : Venezia-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - L'Occhio - LALAZIOMIA : Venezia - Lazio, le probabili formazioni: Luis Alberto si candita per una maglia da titolare ... -