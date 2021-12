Principessa Olandese festeggia il compleanno e scoppia lo scandalo | cosa è successo?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’erede al trono, lad’Orange Amalia, è diventata maggiorenne la settimana scorsa ed ha già causato un enorme. A quanto pare per la famiglia reale non vigono le stesse regole dei comuni cittadini, al momento in ‘lockdown parziale’ per il periodo natalizio. LEGGI ANCHE => Kate Middleton e quel malizioso regalo di Natale per il Principe Harry… Mentre sono concessi al massimo quattro ospiti per casa a causa del covid, laha inviato 21 inviti per una festa didell’ultimo minuto al palazzo Huis ten Bosch. La Famiglia Reale sembra aver fatto male i conti, o forse dimenticato della pandemia che attanaglia il mondo da ben due anni. Fatto sta che i ‘privilegi’ dell’essere reali non sono tardati ad arrivare, e il Primo Ministro ha chiuso un occhio di ...