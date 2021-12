Previsioni meteo per Vigilia, Natale, Santo Stefano e Capodanno: temperature e maltempo in Italia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Anche quest’anno è giunta la settimana di Natale e gli Italiani vogliono sapere quale tempo li accompagnerà nei giorni di festa. Nelle scorse settimane gli esperti di meteorologia hanno già avanzato alcune ipotesi, ma ora che il 25 dicembre è alle porte, le Previsioni sembrano essere sempre più certe. Un cambio di circolazione nelle correnti avrà importanti conseguenze sul clima della penisola. Previsioni meteo per la Vigilia di Natale: la situazione in Italia Gli esperti di Centro meteo Italiano hanno reso noto che in questa settimana di attesa al weekend di Natale vi sarà un cambio di circolazioni, con arrivo di correnti settentrionali che potrebbero portare aria mite e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Anche quest’anno è giunta la settimana die glini vogliono sapere quale tempo li accompagnerà nei giorni di festa. Nelle scorse settimane gli esperti dirologia hanno già avanzato alcune ipotesi, ma ora che il 25 dicembre è alle porte, lesembrano essere sempre più certe. Un cambio di circolazione nelle correnti avrà importanti conseguenze sul clima della penisola.per ladi: la situazione inGli esperti di Centrono hanno reso noto che in questa settimana di attesa al weekend divi sarà un cambio di circolazioni, con arrivo di correnti settentrionali che potrebbero portare aria mite e ...

