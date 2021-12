Previsioni meteo della settimana: un Natale di nuvole, ma c’è qualche speranza per il weekend (Di lunedì 20 dicembre 2021) La settimana di Natale non concederà agli italiani un tempo sorprendentemente positivo e mite, ma non ci sarà neanche da temere, se tutto va bene, che ci siano situazioni gravi a livello climatico. Oggi saranno nuvole e nebbia ad aprire la settimana meteorologica sulla penisola: al Sud arriveranno nuvole e piovaschi isolati, mentre dal centro, e risalendo verso la Val Padana e la Sardegna, troveremo nuvole e nebbia (unica eccezione l’arco alpino, sul quale potremmo trovare un clima soleggiato). Previsioni meteo della settimana: da oggi peggiora su tutta Italia Le cose miglioreranno martedì o mercoledì, con un mite sole che splenderà sia al Nord che in centro, con occasionali fenomeni di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladinon concederà agli italiani un tempo sorprendentemente positivo e mite, ma non ci sarà neanche da temere, se tutto va bene, che ci siano situazioni gravi a livello climatico. Oggi sarannoe nebbia ad aprire larologica sulla penisola: al Sud arriverannoe piovaschi isolati, mentre dal centro, e risalendo verso la Val Padana e la Sardegna, troveremoe nebbia (unica eccezione l’arco alpino, sul quale potremmo trovare un clima soleggiato).: da oggi peggiora su tutta Italia Le cose miglioreranno martedì o mercoledì, con un mite sole che splenderà sia al Nord che in centro, con occasionali fenomeni di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 9 max 9 - Italia_Notizie : Previsioni meteo, in arrivo la burrasca di Natale: dalla vigilia ciclone carico di pioggia, vento e neve in montagna - news_bologna : Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 21 dicembre - ilmeteoit : #Meteo: #Arriva la #BURRASCA di #NATALE -