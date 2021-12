Prendere tempo e poi un nuovo piano Così Vivendi tagliare la strada a Kkr

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Kkr non avrà tanto facilmente lo scalpo di. Anzi. A tre giorni dal consiglio di amministrazione che ha sancito il definitivo addio dell’ex ceo, Luigi Gubitosi da Tim e nell’attesa di cooptare Pietro Labriolaad, l’attenzione si sposta, nuovamente, sull’offerta da 50 centesimi ad azione per il 100% del gruppo telefonico, arrivata dal fondo americano. Tutto, complice anche il benestare dei mercati, sembrava far presagire un esito favorevole all’operazione, che Kkr vorrebbe concludere a mezzo Opa. Eppure, nulla è scontato. Tanto per cominciare i tempi si sono improvvisamente dilatati. Come raccontato da Formiche.net, è difficile che prima della fine di febbraio si muova qualcosa di concreto, dal momento che ci sono due appuntamenti da cerchiare con il rosso. L’approvazione del bilancio 2021, già segnato da tre profit warning e, soprattutto ...