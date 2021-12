Premier League | il 16% dei giocatori non vaccinati

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono staticon doppia dose il 77% deiin, mentre il 16% non ha ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Lo spiega la stessa lega inglese in una nota, confermando inoltre la decisione di proseguire con il campionato nonostante l’aumento dei casi Covid nel calcio inglese. “È stato confermato oggi L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - infoitsport : Premier League, i club hanno preso la decisione sullo stop forzato - infoitsport : Covid, la decisione della Premier League: si va avanti - infoitsport : Il Covid non ferma la Premier League | Udinese Blog -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

La Gazzetta dello Sport

I club di, riunitisi nella giornata di oggi, hanno deciso per continuare a giocare il campionato: le ultime Laha deciso: si continua a giocare. Nessuno stop provvisorio del ...Italia: i contagi Covid del 20 dicembre Lanon si ferma Intanto niente stop alla: il campionato britannico non si ferma, nonostante il numero crescente di contagiati che ha ...PREMIER LEAGUE - Nessuno stop o rinvio delle partite, in programma dal 26 dicembre al 3 gennaio, che si giocheranno nonostante l'impennata di casi Covid che ha ...Nonostante i numerosi casi di Covid, la Premier League non si ferma e disputerà regolarmente i turni di campionato in programma e ripartirà con il ...