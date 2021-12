Premier League | giornata 18 | il Manchester City prova la fuga

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In unafalcidiata dal Covid viste le sole quattro partite giocate, illavisti gli stop del Liverpool e del Chelsea. Di seguito l’analisi della18 di18: Newcastle-Man.0-4, Tottenham-Liverpool 2-2, Wolverhampton-Chelsea 0-0, Leeds-Arsenal 1-4 Un’altra travolgente prestazione delche risolve facilmente la pratica Newcastle con un netto 4-0. Marcatori dell’incontro Ruben Dias, Cancelo (meraviglioso il suo gol), Mahrez e Sterling. Una vittoria molto importante per izens che allungano in testa alla classifica sulle ...