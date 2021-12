Premier League, caos Covid decisione presa: ecco cosa succederà (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Premier League sta affrontando una situazione drammatica per quanto riguarda il Covid. La decisione per il futuro è stata presa. Guardiola (Getty Images)Nell’ultimo turno di Premier League abbiamo assistito allo spettacolare due a due tra Tottenham e Liverpool; i ragazzi di Conte (squalificati dalla Conference League dopo la decisione di assegnare la vittoria, per tre a zero a tavolino, al Rennes) sono riusciti a fermare una delle squadre più in forma in tutta Europa. Un pareggio che rallenta la corsa dei Reds, scivolati a meno quattro dalla vetta e conferma quanto gli Spurs abbiano beneficiato del cambio di allenatore. Al comando della classifica troviamo il Manchester City; i ragazzi di Guardiola hanno vinto ancora (ottavo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lasta affrontando una situazione drammatica per quanto riguarda il. Laper il futuro è stata. Guardiola (Getty Images)Nell’ultimo turno diabbiamo assistito allo spettacolare due a due tra Tottenham e Liverpool; i ragazzi di Conte (squalificati dalla Conferencedopo ladi assegnare la vittoria, per tre a zero a tavolino, al Rennes) sono riusciti a fermare una delle squadre più in forma in tutta Europa. Un pareggio che rallenta la corsa dei Reds, scivolati a meno quattro dalla vetta e conferma quanto gli Spurs abbiano beneficiato del cambio di allenatore. Al comando della classifica troviamo il Manchester City; i ragazzi di Guardiola hanno vinto ancora (ottavo ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Focolaio Covid Premier, arriva la decisione: si continua a giocare I club di Premier League, riunitisi nella giornata di oggi, hanno deciso per continuare a giocare il campionato: le ultime La Premier League ha deciso: si continua a giocare. Nessuno stop provvisorio del ...

Covid Gb, nuovi casi ancora sopra 90mila. Johnson prende tempo ma non escluso lockdown Italia: i contagi Covid del 20 dicembre La Premier non si ferma Intanto niente stop alla Premier League : il campionato britannico non si ferma, nonostante il numero crescente di contagiati che ha ...

Covid, la Premier League ha deciso: si va avanti a giocare La Gazzetta dello Sport Premier League, caos Covid decisione presa: ecco cosa succederà La Premier League sta affrontando una situazione drammatica per quanto riguarda il Covid. La decisione per il futuro è stata presa. Nell’ultimo turno di Premier League abbiamo assistito allo ...

Dalla Premier League alla Serie B, torna l’incubo Covid Lunedì sarà il giorno della verità perché è stata convocata una riunione d’urgenza e d’emergenza che dovrà deliberare sui prossimi passi. Colpa anche di una scarsa vaccinazione e, verosimilmente, di u ...

