Premier League 2021/2022: 90 positivi al Coronavirus nell’ultima settimana (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Premier League sta nuovamente accusando il colpo sferrato dall’emergenza Coronavirus, con tanti atleti positivi al virus pandemico e conseguenti rinvii necessari. Stabilità della massima serie inglese limitata e diversi incontri da riprogrammare, dannosi per il sottile equilibrio dello spettacolare campionato made in Uk. Per quanto concerne i dati effettivi, si riscontrano 12.345 test effettuati in totale, con 90 positivi al Covid-19 sin qui certificati nel corso della settimana tra lunedì 13 e domenica 19 dicembre. Nel dettaglio, ben 49 nuovi positivi tra il 13 e il 16 dicembre; questo con il 16% dei calciatori di Premier a non aver ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid, quindi più vulnerabili in caso di infezione. Vi è inoltre, però, il 77% ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lasta nuovamente accusando il colpo sferrato dall’emergenza, con tanti atletial virus pandemico e conseguenti rinvii necessari. Stabilità della massima serie inglese limitata e diversi incontri da riprogrammare, dannosi per il sottile equilibrio dello spettacolare campionato made in Uk. Per quanto concerne i dati effettivi, si riscontrano 12.345 test effettuati in totale, con 90al Covid-19 sin qui certificati nel corso dellatra lunedì 13 e domenica 19 dicembre. Nel dettaglio, ben 49 nuovitra il 13 e il 16 dicembre; questo con il 16% dei calciatori dia non aver ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid, quindi più vulnerabili in caso di infezione. Vi è inoltre, però, il 77% ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #PremierLeague, 90 positivi al #Covid_19 nell'ultima settimana - sportface2016 : #PremierLeague, 90 positivi al #Covid_19 nell'ultima settimana - trespo99 : @illuminista3 Non verrà mai in italia....che ci viene a fare? Tra serie A e Premier League un giocatore sano di men… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Vlahovic, mezza Premier League sul serbo: le ultimissime Grande concorrenza dalla Premier League per la Juventus per il cartellino di Dusan Vlahovic: le ultime dall'Inghilterra La Premier League continua nel pressing per Dusan Vlahovic, con la pista inglese che resta caldissima per ...

Premier League: il Covid non ferma il campionato, si giocherà nelle festività natalizie Il Covid non ferma là Premier League. In una riunione tenuta quest'oggi, i club inglese hanno confermato la volontà di voler continuare il campionato. L'aumento dei positivi tra i calciatori e i membri degli staff delle ...

Covid, la Premier League ha deciso: si va avanti a giocare La Gazzetta dello Sport Premier League 2021/2022: 90 positivi al Coronavirus nell’ultima settimana La Premier League sta nuovamente accusando il colpo sferrato dall'emergenza Coronavirus, con tanti atleti positivi al virus pandemico e conseguenti rinvii necessari. Stabilità della massima serie ingl ...

Liverpool, Klopp sul Covid: “In squadra voglio solo giocatori vaccinati” L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa non ha usato mezzi termine per esprimere l'importanza di vaccinarsi ...

Grande concorrenza dallaper la Juventus per il cartellino di Dusan Vlahovic: le ultime dall'Inghilterra Lacontinua nel pressing per Dusan Vlahovic, con la pista inglese che resta caldissima per ...Il Covid non ferma là. In una riunione tenuta quest'oggi, i club inglese hanno confermato la volontà di voler continuare il campionato. L'aumento dei positivi tra i calciatori e i membri degli staff delle ...La Premier League sta nuovamente accusando il colpo sferrato dall'emergenza Coronavirus, con tanti atleti positivi al virus pandemico e conseguenti rinvii necessari. Stabilità della massima serie ingl ...L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa non ha usato mezzi termine per esprimere l'importanza di vaccinarsi ...