Pregliasco spiega perché il vaccino Novavax potrebbe convincere anche i no vax | VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il nuovodi, approvato oggi dall’Ema, dovrebbei no vax spaventati dalle nuove tecnologie utilizzate per realizzare i preparati di Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson e Astrazeneca ad aderire alla campagna di immunizzazione. Questo“utilizza la stessa tecnologia che produce il farmaco per il diabete, oppure per i vaccini per l’epatite B e il papilloma virus, che si somministrano da decenni”. A parlare è il professor Fabrizio, virologo dell’università Statale di Milano e direttore Anpas, intervistato a Tagadà su La7. “In pratica – hato il medico – costringiamo un batterio, in cui inseriamo un pezzettino di dna in laboratorio, a produrre, oltre alle sue proteine, quella che ci interessa, la spike in questo caso”. ...