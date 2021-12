Pregliasco: “Lockdown duro da non escludere dopo Natale” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “E’ possibile immaginare la necessità di un Lockdown serio, esteso a tutti, in funzione di un futuro ancora da stabilire. Dobbiamo prevederlo nel menù di quello che ci aspetta nelle prossime festività dopo Natale”. Lo ribadisce all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene alla Statale di Milano. “Oggi un Lockdown duro e puro, pesante, sarebbe efficace perché è ovvio che in questo momento ogni contatto interumano continua a essere a rischio, ancorché le persone siano vaccinate”. Il virologo riconosce che una chiusura generalizzata sarebbe poco accettata, ma “se i contagi dovessero impennarsi, non può essere esclusa dall’elenco delle contromisure da mettere in campo: vediamolo come extrema ratio”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) “E’ possibile immaginare la necessità di unserio, esteso a tutti, in funzione di un futuro ancora da stabilire. Dobbiamo prevederlo nel menù di quello che ci aspetta nelle prossime festività”. Lo ribadisce all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene alla Statale di Milano. “Oggi une puro, pesante, sarebbe efficace perché è ovvio che in questo momento ogni contatto interumano continua a essere a rischio, ancorché le persone siano vaccinate”. Il virologo riconosce che una chiusura generalizzata sarebbe poco accettata, ma “se i contagi dovessero impennarsi, non può essere esclusa dall’elenco delle contromisure da mettere in campo: vediamolo come extrema ratio”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Advertising

Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - StraNotizie : Pregliasco: 'Lockdown duro da non escludere dopo Natale' - italiaserait : Pregliasco: “Lockdown duro da non escludere dopo Natale” - fisco24_info : Pregliasco: 'Lockdown duro da non escludere dopo Natale': Il virologo: 'Vediamolo come extrema ratio, ma è ipotesi… - marysorini : @La7tv @preglias @ladyonorato Pregliasco, vai a cagare. Insopportabile, ti ci metterei te in lockdown -