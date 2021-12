Advertising

Naz_Pontedera : Pontedera, multa alla Ferrari nuova fiammante parcheggiata fuori dallo stallo - qn_lanazione : Multa alla Ferrari parcheggiata fuori dallo stallo -

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera multa

LA NAZIONE

, 20 dicembre 2021 - Ha destato molta curiosità ma anche ilarità laelevata al proprietario, rimasto sconosciuto, di una Ferrari nuova fiammante. Un modello che già di per sé attira gli ...Da qui il deferimento, l'inibizione del presidente per 6 mesi e la. La Procura Federale ha ... Cesena 32, Virtus Entella 26, Siena 23, Ancona, Pescara e Lucchese 22,21, Gubbio, Olbia, ...Pontedera, 20 dicembre 2021 - Ha destato molta curiosità ma anche ilarità la multa elevata al proprietario, rimasto sconosciuto, di una Ferrari nuova fiammante. Un modello che già di per sé attira gli ...Santa Maria a Monte: tutto è iniziato dal alcuni sacchi neri trovati dai vigili urbani vicino ad un ex asilo nido. I nomi dei coinvolti nell'inchiesta ...