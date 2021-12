POMPEI | Ritrovato reperto eccezionale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Gli archeologi italiani hanno svelato la scoperta di un carro cerimoniale, in eccellente stato di conservazione, trovato vicino all’antica città di. Dalle caratteristiche veniva sicuramente usato per feste e cerimonie nuziali!, inghiottita da un’eruzione vulcanica del Vesuvio nel 79 d.C., è uno scrigno archeologico. L’eruzione vulcanica seppellì la città sotto uno spesso strato di cenere, preservando molti dei suoi residenti ed edifici. Carro cerimoniale trovato a– curiosauro.itLuogo del ritrovamento Il carro è stato rinvenuto in un portico a doppio livello collegato alle stalle di un’antica villa a Civita Giuliana, a nord delle mura della città antica. Viene descritto come un carro cerimoniale, dotato di: componenti in ferro. Belle decorazioni in bronzo e stagno. Corde e decorazioni floreali quasi intatte. Gli ...

Nel corso dei lavori di messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis, ritrovato un disco in pietra con residui di lavorazione per la produzione del preziosissimo pigmento blu/azzurro molto richiesto per gli affreschi. Era stato lasciato lì da chi stava fuggendo dall'...Metti un venerdì con il grande Impero romano raccontato attraverso Pompei, Ostia Antica, l'Augusto di Centuripe (foto). E ancora le ultimissime dal mondo degli Etruschi partendo dalla loro musica ritr ...Nel corso dei lavori di messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis, ritrovato un disco in pietra con residui di lavorazione per la produzione del ...