Pomeriggio Cinque News: perché non conduce Barbara d'Urso

Pomeriggio Cinque va in vacanza per la sosta natalizia, e al suo posto arriva Pomeriggio Cinque News, un programma di informazione che ci accompagnerà durante le feste nel Pomeriggio di Canale 5. A condurlo non c'è Barbara d'Urso: perché? La storica conduttrice si gode qualche giorno di vacanza, al suo posto troviamo Simona Branchetti, giornalista di punta del Tg5. Da oggi e fino al 14 gennaio 2022 la cronista sarà alla guida di Pomeriggio Cinque News, che andrà in onda allo stesso orario in cui normalmente il pubblico è abituato a vedere Barbara d'Urso. Per tutti i fan di Barbarella però non c'è da temere, la d'Urso tornerà ...

