Pomeriggio Cinque News: da oggi Simona Branchetti al posto di Barbara D’Urso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simona Branchetti E’ arrivato il momento del debutto per Simona Branchetti. Da oggi e fino al 14 gennaio 2022, la giornalista del TG5 sarà alla guida di Pomeriggio Cinque News occupando lo slot in cui da anni imperversa Barbara D’Urso (che tornerà dal 17 gennaio). Una promozione in piena regola per la Branchetti, dopo i buoni risultati di questa estate di Morning News, che potrebbe essere un test per il futuro in vista di un impiego più duraturo. Pomeriggio Cinque News sfiderà La Vita in Diretta di Alberto Matano che torna però domani (a causa dell’isolamento del conduttore e dello speciale TG1) e che non andrà in onda la Vigilia di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021)E’ arrivato il momento del debutto per. Dae fino al 14 gennaio 2022, la giornalista del TG5 sarà alla guida dioccupando lo slot in cui da anni imperversa(che tornerà dal 17 gennaio). Una promozione in piena regola per la, dopo i buoni risultati di questa estate di Morning, che potrebbe essere un test per il futuro in vista di un impiego più duraturo.sfiderà La Vita in Diretta di Alberto Matano che torna però domani (a causa dell’isolamento del conduttore e dello speciale TG1) e che non andrà in onda la Vigilia di ...

Advertising

MontiFrancy82 : #POMERIGGIOCINQUENEWS : DAL 21 DICEMBRE IN ONDA ALLE 17.25 SU CANALE 5 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ @SimoBranchetti - SMSNEWSOFFICIAL : #POMERIGGIOCINQUENEWS : DAL 21 DICEMBRE IN ONDA ALLE 17.25 SU CANALE 5 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ @SimoBranchetti - bakeoffitalia : Canale 5, dal 20 dicembre “Pomeriggio Cinque News” con Simona Branchetti - SMSNEWSOFFICIAL : “POMERIGGIO CINQUE NEWS”: DAL 21 DICEMBRE IN ONDA ALLE 17.25 SU CANALE 5 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ - CorriereRomagna : Meldola, Simona Branchetti a Pomeriggio cinque al posto di Barbara d'Urso - -