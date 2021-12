Pomeriggio Cinque News | c’è vita anche senza la D’Urso

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Simona Brtti Neldi Canale5 c’èBarbara. Il pubblico più affezionato alla popolare conduttrice avrà forse dovuto superare un iniziale disorientamento, ma non si può certo affermare che l’odierno debutto di Simona Brtti – sostituta della titolare per il tempo natalizio – sia andato male. Anzi, forte di un’esperienza già maturata nel daytime estivo, la giornalista del Tg5 è apparsa sin da subito a suo agio nel nuovo. Con uno stile asciutto e un ritmo più vicino al programma d’approfondimento (come piace ai vertici Mediaset), la conduttrice si è presentata al pubblico con un sorriso e ha offerto il menù di giornata: attualità e cronaca, con una ...

Advertising

axell_leone : RT @CinguettaTV: Oggi fino al 14 gennaio arriva il nuovo contenitore pomeridiano condotto da #SimonaBranchetti. Un esperimento per il futur… - deddymyall : RT @CinguettaTV: Oggi fino al 14 gennaio arriva il nuovo contenitore pomeridiano condotto da #SimonaBranchetti. Un esperimento per il futur… - DonnaGlamour : Simona Branchetti al posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque - Artimisio29 : @carmelitadurso Io voglio te a pomeriggio cinque ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Cinque

Sorpresa per i telespettatori di Canale 5: da oggi, 20 dicembre 2021, non c'è più Barbara D'Urso alla guida di. Al suo posto Simona Branchetti, giornalista del Tg5, conNews , trasmissione che sostituirà il salotto televisivo della D'Urso per la pausa natalizia. Insomma, ...giovani che raccontano la loro diversità di culture e la vita quotidiana in modo originale. ...dodici anni alle medie grazie ai corsi di teatro gratis che ci proponevano a scuola di. ...Vacanze di Natale anche per Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara D'Urso va in vacanza e al suo posto arriva Pomeriggio Cinque News, un talk dedicato all'informazione.Nel pomeriggio di Canale5 c’è vita anche senza Barbara D’Urso. Il pubblico più affezionato alla popolare conduttrice avrà forse dovuto superare un iniziale disorientamento, ma non si può certo afferma ...