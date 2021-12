Pomeriggio Cinque News: c’è vita anche senza la D’Urso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simona Branchetti Nel Pomeriggio di Canale5 c’è vita anche senza Barbara D’Urso. Il pubblico più affezionato alla popolare conduttrice avrà forse dovuto superare un iniziale disorientamento, ma non si può certo affermare che l’odierno debutto di Simona Branchetti – sostituta della titolare per il tempo natalizio – sia andato male. Anzi, forte di un’esperienza già maturata nel daytime estivo, la giornalista del Tg5 è apparsa sin da subito a suo agio nel nuovo Pomeriggio Cinque News. Con uno stile asciutto e un ritmo più vicino al programma d’approfondimento (come piace ai vertici Mediaset), la conduttrice si è presentata al pubblico con un sorriso e ha offerto il menù di giornata: attualità e cronaca, con una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Simona Brtti Neldi Canale5 c’èBarbara. Il pubblico più affezionato alla popolare conduttrice avrà forse dovuto superare un iniziale disorientamento, ma non si può certo affermare che l’odierno debutto di Simona Brtti – sostituta della titolare per il tempo natalizio – sia andato male. Anzi, forte di un’esperienza già maturata nel daytime estivo, la giornalista del Tg5 è apparsa sin da subito a suo agio nel nuovo. Con uno stile asciutto e un ritmo più vicino al programma d’approfondimento (come piace ai vertici Mediaset), la conduttrice si è presentata al pubblico con un sorriso e ha offerto il menù di giornata: attualità e cronaca, con una ...

