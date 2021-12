"Più sofferenze che gioie". Selen, come campa oggi a 55 anni l'ex regina dell'hard: "Il po***o? Forse...", quello che nessuno sapeva (Di lunedì 20 dicembre 2021) Selen compie 55 anni. La famosa attrice dei film hard anni Ottanta e Novanta adesso si racconta a Margherita Montanari per Il Corriere della sera. «Mi sento una mamma realizzata. come donna non ho avuto la stessa fortuna», confida Luce Caponegro (questo il suo vero nome). Nuova vita. Volta pagina. Vive a Ravenna con il suo secondo figlio ed ha aperto un centro estetico 8 anni fa. I film a luci rosse sono soltanto un vecchio ricordo. Al Corriere della sera traccia un bilancio. E dice: «Ogni tanto mi fermo e ci penso. Con il mio modo di interpretare la vita, mettendosi in gioco sempre, sono riuscita a viverne tante. Non voglio apparire pessimista, ma se devo fare un bilancio, mi sembra che siano state più le sofferenze che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021)compie 55. La famosa attrice dei filmOttanta e Novanta adesso si racconta a Margherita Montanari per Il Corrierea sera. «Mi sento una mamma realizzata.donna non ho avuto la stessa fortuna», confida Luce Caponegro (questo il suo vero nome). Nuova vita. Volta pagina. Vive a Ravenna con il suo secondo figlio ed ha aperto un centro estetico 8fa. I film a luci rosse sono soltanto un vecchio ricordo. Al Corrierea sera traccia un bilancio. E dice: «Ogni tanto mi fermo e ci penso. Con il mio modo di interpretare la vita, mettendosi in gioco sempre, sono riuscita a viverne tante. Non voglio apparire pessimista, ma se devo fare un bilancio, mi sembra che siano state più leche ...

