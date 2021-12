Pirati della strada, fermata l’automobilista che ha investito una donna di 67 anni sulle strisce pedonali e poi è scappata (Di lunedì 20 dicembre 2021) I carabinieri della compagnia di Cavalese nella notte hanno fermato una donna per la morte di Clelia Nicolai, 67 anni, travolta mentre attraversava le strisce pedonali a Campitello, Trentino Alto Adige. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di domenica 19 dicembre a Fontanazzo, sulla strada statale 48 delle Dolomiti nel comune di Mazzin di Fassa. Al momento dell’impatto l’auto non si è fermata per dare soccorso alla donna. Secondo i militari si tratta di una 33enne di origini romene, rintracciata nella notte in un garage di Canazei e portata dai militari in caserma per l’interrogatorio. La donna, travolta dall’auto, è stata aiutata dal marito, Vincenzo Zuech, con lei quando è stata investita, e da altri automobilisti che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) I carabiniericompagnia di Cavalese nella notte hanno fermato unaper la morte di Clelia Nicolai, 67, travolta mentre attraversava lea Campitello, Trentino Alto Adige. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di domenica 19 dicembre a Fontanazzo, sullastatale 48 delle Dolomiti nel comune di Mazzin di Fassa. Al momento dell’impatto l’auto non si èper dare soccorso alla. Secondo i militari si tratta di una 33enne di origini romene, rintracciata nella notte in un garage di Canazei e portata dai militari in caserma per l’interrogatorio. La, travolta dall’auto, è stata aiutata dal marito, Vincenzo Zuech, con lei quando è stata investita, e da altri automobilisti che hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : Pirati della strada, fermata l’automobilista che ha investito una donna di 67 anni sulle strisce pedonali e poi è s… - TriskellEdiz : È attivo il #preorder di 'Unchained' della bravissima Nykyo ??? Tra battaglie, cuori infranti, pirati muscolosi e l… - SpaarkAgain : Io tra cinque anni: ok ora sono una persona matura basta meme rubber: hey faccia di cazzo hai un cazzo in faccia o… - mandarvino : Lrt per me quella è la fine della saga e gli altri film di pirati dei caraibi dopo il 3 non esistono perché non ci sono più elizabeth e will - tusciaweb : Pirati della bellezza, Paolo Crepet al festival della parola e del pensiero Viterbo – I pirati della bellezza – Fe… -