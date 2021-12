Pioli, arrivano le bordate: “Incartato da Spalletti” (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo tanti complimenti, Stefano Pioli deve incassare la ferocia delle critiche il giorno dopo Milan-Napoli: il tecnico è finito sul banco degli imputati Dalle stelle alle stalle. A quasi due… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo tanti complimenti, Stefanodeve incassare la ferocia delle critiche il giorno dopo Milan-Napoli: il tecnico è finito sul banco degli imputati Dalle stelle alle stalle. A quasi due… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

biagioco81 : @Roby848484 Il problema è che Pioli regala sempre 70 minuti alle squadre avversarie mettendo Krunic titolare e poi… - MatteoSabattan3 : @masolinismo Eccoli che adesso arrivano i pioli out ma vi sapete solo lamentare oppure sapete anche sostenere ? - sportli26181512 : MN - Milan, Theo tolto dai convocati per un peggioramento dello stato febbrile: Non arrivano buone notizie dal riti… - sportli26181512 : Verso Milan-Napoli, Ballo-Touré potrebbe sostituire Theo: Non arrivano buone notizie sul fronte Theo Hernandez. Com… - BiffiLuca : @dgp1117 @niccobiancalani @marifcinter @antigiannino96 E di chi è la colpa scusa? Comunque poi può succedere tutto… -