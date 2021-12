Pioggia, vento e neve: arriva la burrasca di Natale, ecco dove (Di lunedì 20 dicembre 2021) Addio sole, il Natale sarà col maltempo. L’alta pressione delle Azzorre ha infatti i giorni contati. A partire da venerdì 24 un ciclone piloterà una perturbazione atlantica pronta a rovinare le feste di Natale di tanti italiani, spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. “L’atmosfera – informa – rimarrà pressoché stabile fino a giovedì 23. Nel corso della vigilia di Natale l’avanguardia della perturbazione attiverà venti meridionali via via più intensi che, oltre a un importante aumento termico al Centro-Sud, porteranno piogge diffuse da Toscana e Liguria verso il resto del Nord con nevicate sulle Alpi sopra i 1300 metri circa. Sabato 25, giorno di Natale, la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud con piogge su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e poi Campania, Basilicata e Puglia. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Addio sole, ilsarà col maltempo. L’alta pressione delle Azzorre ha infatti i giorni contati. A partire da venerdì 24 un ciclone piloterà una perturbazione atlantica pronta a rovinare le feste didi tanti italiani, spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. “L’atmosfera – informa – rimarrà pressoché stabile fino a giovedì 23. Nel corso della vigilia dil’avanguardia della perturbazione attiverà venti meridionali via via più intensi che, oltre a un importante aumento termico al Centro-Sud, porteranno piogge diffuse da Toscana e Liguria verso il resto del Nord con nevicate sulle Alpi sopra i 1300 metri circa. Sabato 25, giorno di, la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud con piogge su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e poi Campania, Basilicata e Puglia. ...

