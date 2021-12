Persino la Gazzetta riconosce: “il Napoli non ha rubato nulla” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo il pianto d’ordinanza per il gol annullato, per ragioni commerciali (come se a Milano e al Nord non vivessero tifosi del Napoli). Persino nell’analisi della partita la Gazzetta ha un sussultò di realismo e prende atto della realtà seppure amara per i rossoneri. Il Milan, dilaniato dalle assenze, avrebbe meritato il pari per il cuore con cui ha rincorso il pareggio, colpito a freddo dal gol di Elmas. Ma il Napoli, non meno incerottato, non ha rubato nulla. I 3 punti sono il giusto premio per la gestione solida e matura del vantaggio. Difesa d’acciaio, palleggio sicuro, attorno al gigante Anguissa, padrone in mediana. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo il pianto d’ordinanza per il gol anto, per ragioni commerciali (come se a Milano e al Nord non vivessero tifosi del).nell’analisi della partita laha un sussultò di realismo e prende atto della realtà seppure amara per i rossoneri. Il Milan, dilaniato dalle assenze, avrebbe meritato il pari per il cuore con cui ha rincorso il pareggio, colpito a freddo dal gol di Elmas. Ma il, non meno incerottato, non ha. I 3 punti sono il giusto premio per la gestione solida e matura del vantaggio. Difesa d’acciaio, palleggio sicuro, attorno al gigante Anguissa, padrone in mediana. L'articolo ilsta.

