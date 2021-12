Perché l’account di Prime Video ES è stato bannato da Twitch (che appartiene ad Amazon) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra strano a dirsi, o comunque frutto di un errore, ma non è così. La storia di Amazon Prime bannato da Twitch è vera. Twitch è severo in generale con la politica dei ban ma, in questo caso, ha giocato letteralmente in casa: nonostante sia di proprietà di Amazon, infatti, Twitch ha comunque bannato l’account di Prime ES. A segnalare quello che è accaduto è l’account Twitter StreamerBans nella serata di domenica 19 dicembre. Cosa andava in onda durante il ban? Lo show “Esto es un late” ed è proprio durante questo programma che uno dei Termini di Servizio di Twitch è stato violato. Twitch Partner “PrimeVideoes” ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra strano a dirsi, o comunque frutto di un errore, ma non è così. La storia didaè vera.è severo in generale con la politica dei ban ma, in questo caso, ha giocato letteralmente in casa: nonostante sia di proprietà di, infatti,ha comunquediES. A segnalare quello che è accaduto èTwitter StreamerBans nella serata di domenica 19 dicembre. Cosa andava in onda durante il ban? Lo show “Esto es un late” ed è proprio durante questo programma che uno dei Termini di Servizio diviolato.Partner “es” ...

