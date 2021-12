Perché la procura di Benevento ha archiviato un uomo denunciato per stupro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si prenda una frase lessicalmente infelice da un provvedimento giudiziario, si aggiungano articoli di giornali specializzati nel taglia e cuci a favore dell’indignazione popolare, si mescoli il tutto con un clima di fanatismo femminista, ed ecco servita l’ennesima polemica gratuita. Stavolta riguarda la motivazione con la quale un magistrato della procura di Benevento ha chiesto l'archiviazione della denuncia di una donna per violenza sessuale da parte del marito. Al centro dello sdegno collettivo è finita una considerazione espressa dalla pm (sì, è una donna, si chiama Flavia Felaco), certamente infelice dal punto di vista lessicale. La riportiamo ora, in modo da tagliare subito la testa al toro: è comune negli uomini dover “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si prenda una frase lessicalmente infelice da un provvedimento giudiziario, si aggiungano articoli di giornali specializzati nel taglia e cuci a favore dell’indignazione popolare, si mescoli il tutto con un clima di fanatismo femminista, ed ecco servita l’ennesima polemica gratuita. Stavolta riguarda la motivazione con la quale un magistrato delladiha chiesto l'archiviazione della denuncia di una donna per violenza sessuale da parte del marito. Al centro dello sdegno collettivo è finita una considerazione espressa dalla pm (sì, è una donna, si chiama Flavia Felaco), certamente infelice dal punto di vista lessicale. La riportiamo ora, in modo da tagliare subito la testa al toro: è comune negli uomini dover “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché procura Denise Pipitone, indagini archiviate: 17 anni di misteri, avvistamenti e fake news ...cercare Denise perché la bara ne rappresentava la morte oppure era un semplice depistaggio? Perché ... il 3 maggio 2021, la Procura di Marsala è tornata ad indagare sul caso. E dopo 17 anni sono finiti ...

Denise: gip archivia indagine Per loro l'archiviazione è stata chiesta solo perche' , dopo essere stati smascherati dalla Procura di Marsala, hanno confessato di essersi inventati tutto. La donna aveva contattato l'avvocato ...

