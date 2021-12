Per Trentalange (presidente arbitri) il gol di Kessié era da annullare: «Giroud impatta sull’avversario» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alfredo Trentalange, presidente della sezione arbitri, smonta le polemiche milaniste. Lo fa a Gr Parlamento. La regola dice chiaramente che se un calciatore fa un’azione che impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone, è fuorigioco. Si esprime su entrambi i casi: il gol di Kessié e quello di Palomino, entrambi annullati. “Il gol di Kessie? Bisogna vedere anche lì se il giocatore ha impattato sull’avversario e da quello che ho visto impatta. Qui non si tratta di ammettere o non ammettere errori ma di spiegare, con criteri e protocolli che non sempre sono condivisi. Tutte le volte che ci sono margini di interpretativi, ci sono margini di discussione. A me piacerebbe che l’argomento fosse condiviso con Uefa e Fifa, di cui noi seguiamo le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alfredodella sezione, smonta le polemiche milaniste. Lo fa a Gr Parlamento. La regola dice chiaramente che se un calciatore fa un’azione chesulla capacità dell’avversario di giocare il pallone, è fuorigioco. Si esprime su entrambi i casi: il gol die quello di Palomino, entrambi annullati. “Il gol di Kessie? Bisogna vedere anche lì se il giocatore hatoe da quello che ho visto. Qui non si tratta di ammettere o non ammettere errori ma di spiegare, con criteri e protocolli che non sempre sono condivisi. Tutte le volte che ci sono margini di interpretativi, ci sono margini di discussione. A me piacerebbe che l’argomento fosse condiviso con Uefa e Fifa, di cui noi seguiamo le ...

