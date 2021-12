Per Pregliasco la mascherina dovrebbe essere indossata tra una portata e l'altra (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - “Ai pranzi e le cene natalizie, per i commensali a tavola sarebbe meglio indossare una mascherina anche tra una portata e l'altra”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano e direttore Anpas. “Per andare allo stadio - aggiunge - servirebbe il tampone rapido anche per i vaccinati, lì si urla, ci si dimena, ci si abbraccia ed è più facile contagiarsi. Meglio fare un tampone per tutti prima di entrare”. Un lockdown oggi? “E' impossibile immaginarlo dal punto di vista economico. Dal punto di vista sanitario spero che non ce ne sia bisogno, penso di no, mi appello al buonsenso di tutti”. Alla domanda se sia sufficiente, con la variante Omicron, anche un solo bacio per contagiarsi, Pregliasco ha risposto: ”È ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - “Ai pranzi e le cene natalizie, per i commensali a tavola sarebbe meglio indossare unaanche tra unae l'”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Fabrizio, virologo dell'università Statale di Milano e direttore Anpas. “Per andare allo stadio - aggiunge - servirebbe il tampone rapido anche per i vaccinati, lì si urla, ci si dimena, ci si abbraccia ed è più facile contagiarsi. Meglio fare un tampone per tutti prima di entrare”. Un lockdown oggi? “E' impossibile immaginarlo dal punto di vista economico. Dal punto di vista sanitario spero che non ce ne sia bisogno, penso di no, mi appello al buonsenso di tutti”. Alla domanda se sia sufficiente, con la variante Omicron, anche un solo bacio per contagiarsi,ha risposto: ”È ...

Advertising

Meira85253235 : @myrtamerlino Negazionisti siete voi negate l'esistenza di medici e scienziati a livello mondiale che rischiano tut… - alealdo_ : @lucianocapone Più che altro c'è un ingrediente in più per i cocktail vaccinali, per i feticisti di questa pratica.… - giuseppe_masala : @annamaria_renzi @giuliaselvaggi2 Che ci parli a fare con una che non ha capito che la scienza è un metodo e non un… - sulsitodisimone : Per Pregliasco la mascherina dovrebbe essere indossata tra una portata e l'altra - GiuseppeV_V : #Pregliasco vuole imporre un nuovo #lockdown Se capisci il dramma nazista che incombe lotta con noi #ViVi per libe… -