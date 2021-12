Per gli appassionati di Retro Games una grande notizia, l’Amiga 500 è tornato (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gli appassionati di Retro Games in fervore per l’annuncio del ritorno dell’amatissimo home computer a 16 bit Amiga 500 che ha segnato un epoca. Il THEA500 Mini, questo il suo nome, è entrato in piena produzione e la pubblicazione è prevista per il 25 marzo 2022 Sviluppato da Retro Games Ltd. e distribuito da Koch Media, THEA500 Mini viene fornito con il mouse a 2 pulsanti in stile originale e un gamepad di precisione a 8 pulsanti di nuova concezione. “Negli ultimi due mesi, il mio team ha lavorato duramente per finalizzare il firmware di THEA500 Mini e ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner di produzione per garantire la massima qualità di produzione” ha dichiarato Chris Smith, CTO di Retro Games. Amiga 500 giochi inclusi: Di seguito i ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 20 dicembre 2021) Glidiin fervore per l’annuncio del ritorno dell’amatissimo home computer a 16 bit Amiga 500 che ha segnato un epoca. Il THEA500 Mini, questo il suo nome, è entrato in piena produzione e la pubblicazione è prevista per il 25 marzo 2022 Sviluppato daLtd. e distribuito da Koch Media, THEA500 Mini viene fornito con il mouse a 2 pulsanti in stile originale e un gamepad di precisione a 8 pulsanti di nuova concezione. “Negli ultimi due mesi, il mio team ha lavorato duramente per finalizzare il firmware di THEA500 Mini e ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner di produzione per garantire la massima qualità di produzione” ha dichiarato Chris Smith, CTO di. Amiga 500 giochi inclusi: Di seguito i ...

