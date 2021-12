Per Antonella Viola i tamponi per i vaccinati sono “una proposta dettata dal panico” (Di lunedì 20 dicembre 2021) tamponi per i vaccinati? Arrivano le prime critiche, e sono critiche pesanti: come quella della dottoressa Antonella Viola, immunologa, che sulla sua pagina Facebook attacca duramente l’ipotesi di introdurre l’obbligo di tamponarsi anche per chi si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. “Ci sono misure che servono e altre che sono solo una risposta scomposta dettata dal panico” attacca senza mezzi termini Viola nel suo breve post. “Tra queste ultime, la richiesta di un tampone a chi è vaccinato e rientra dai paesi europei, che mette in discussione l’Europa (come sottolineato da Macron) e la vaccinazione. O inserire di nuovo tamponi per i vaccinati per il cinema o il teatro (settori ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021)per i? Arrivano le prime critiche, ecritiche pesanti: come quella della dottoressa, immunologa, che sulla sua pagina Facebook attacca duramente l’ipotesi di introdurre l’obbligo di tamponarsi anche per chi si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. “Cimisure che servono e altre chesolo una risposta scompostadal” attacca senza mezzi termininel suo breve post. “Tra queste ultime, la richiesta di un tampone a chi è vaccinato e rientra dai paesi europei, che mette in discussione l’Europa (come sottolineato da Macron) e la vaccinazione. O inserire di nuovoper iper il cinema o il teatro (settori ...

