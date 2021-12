Pensioni: Sbarra, ‘a tavolo riforma per governo Garofoli e ministri, non Draghi’ (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Al tavolo tra governo e sindacati sulla riforma delle Pensioni, al via dopo la pausa natalizia, per l’esecutivo “ci saranno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il consigliere economico Marco Leonardi e i ministri competenti. Non ci sarà Draghi”. Lo dice il segretario della Cgil Luigi Sbarra, rispondendo alle domande dei cronisti dopo l’incontro a Palazzo Chigi col presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Altrae sindacati sulladelle, al via dopo la pausa natalizia, per l’esecutivo “ci saranno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto, il consigliere economico Marco Leonardi e icompetenti. Non ci sarà Draghi”. Lo dice il segretario della Cgil Luigi, rispondendo alle domande dei cronisti dopo l’incontro a Palazzo Chigi col presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

