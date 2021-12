Pensioni | Orlando | con sindacati confronto costruttivo

(Di lunedì 20 dicembre 2021) "Con iabbiamo avuto unsulla riforma delle. È l'inizio di un percorso attraverso il dialogo che continua, come ho sempre auspicato, e che può contribuire a ...

Tre sono i temi sui quali si focalizzerà questo percorso: flessibilità in uscita,... I ministri Franco (Economia), Brunetta (Pubblica amministrazione e(Lavoro) si occuperanno del ...Coordinamento politico a Franco, Brunetta e. Garofoli e Leonardi coordineranno la parte tecnica. Per quanto riguarda le"avvieremo subito un programma operativo". Così ai Sindacati il premier Mario Draghi, durante l'incontro ...pensioni complementari e precarietà giovanile. "Avvieremo subito un programma operativo", ha spiegato il presidente del Consiglio. I ministri Daniele Franco (Economia), Renato Brunetta (P.A.) e Andrea ...Pensioni, il dialogo governo-sindacati riaprte dalla riforma Fornero. A pochi giorni dallo sciopero generale sindacati ricevuti a palazzo Chigi. Il premier apre alle modifiche purché non si metta a re ...