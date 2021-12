Pensioni | Orlando | “Con i sindacati confronto costruttivo”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “Con iabbiamo avuto unsulla riforma delle. È l’inizio di un percorso attraverso il dialogo che continua, come ho sempre auspicato, e che può contribuire a far fare passi avanti per i diritti di lavoratrici e lavoratori”. Lo scrive il ministro del Lavoro, Andrea, su Twitter dopo l’incontro a Palazzo Chigi. “Oggi siamo di fronte ad una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del governo a fare una discussione sulla riforma della legge Fornero. Cosa mai avvenuta prima in questi 10 anni”, ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “È stato un incontro importante. Il governo ha accolto la nostra impostazione per avviare una fase diper negoziare una riforma complessiva, strutturale delle ...